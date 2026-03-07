P’tite conf’ – L’hypnose et l’auto-hypnose par Jocelyne Striebig Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 4 avril, 10h00 Tout public, réservation sur www.ploeren.bzh

L’hypnose est un état de conscience modifié, souvent induit par un hypnothérapeute, utilisant un langage métaphorique pour favoriser la transformation. L’auto-hypnose est un entraînement naturel de la psyché, vécu quotidiennement. L’objectif de cette « P’tite conf’ », proposée par Jocelyne Striebig, praticienne en hypnothérapie et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, est de démystifier l’hypnose et de s’initier à des pratiques basiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T11:00:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



