P’tite fête en famille Maison de quartier de l’île Nantes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Partagez un moment convivial en famille ou entre amis : spectacle pour enfants, quiz musical en live pour toutes et tous, et apéro dinatoire au programme.Un événement, gratuit sur inscription, aura lieu de 16h à 22h à la Maison de Quartier de l’Île, au 2 rue Conan Mériadec.
Maison de quartier de l’île Nantes 44000