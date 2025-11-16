P’tite nuit du conte Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

P’tite nuit du conte

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La P’tite nuit du conte, un rendez-vous désormais annuel proposé par l’association Konsl’Diz dans le cadre des Contes en Marches.

A 19h dès 5 ans, à 20h30 dès 7 ans, à 21h45 scène ouverte (sur inscription).

Grignotage sur place.

English :

La P?tite nuit du conte, an annual event organized by the Konsl?Diz association as part of Contes en Marches.

At 7pm for ages 5 and up, at 8:30pm for ages 7 and up, at 9:45pm open stage (registration required).

Nibbles available on site.

German :

La P?tite nuit du conte, ein mittlerweile jährliches Treffen, das von der Vereinigung Konsl?Diz im Rahmen der Contes en Marches angeboten wird.

Um 19 Uhr ab 5 Jahren, um 20.30 Uhr ab 7 Jahren, um 21.45 Uhr offene Bühne (mit Anmeldung).

Knabbereien vor Ort.

Italiano :

La P?tite nuit du conte, evento annuale organizzato dall’associazione Konsl?Diz nell’ambito di Contes en Marches.

Alle 19.00 per i bambini a partire dai 5 anni, alle 20.30 per i bambini a partire dai 7 anni, alle 21.45 spettacolo aperto (iscrizione obbligatoria).

Possibilità di mangiare qualcosa sul posto.

Espanol :

La P?tite nuit du conte, manifestación anual organizada por la asociación Konsl?Diz en el marco de Contes en Marches.

A las 19:00 h para niños a partir de 5 años, a las 20:30 h para niños a partir de 7 años, a las 21:45 h escenario abierto (inscripción obligatoria).

Aperitivos in situ.

