P’tite Scène – A Vor da Vor, Bugale – A la découverte du chant traditionnel breton Musée de Bretagne Rennes Mercredi 29 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo, deux grandes voix de Bretagne, ouvrent les portes d’un monde : celui des chansons et histoires traditionnelles.

Un spectacle plein d’humour pour découvrir une culture orale, la vie d’autrefois à la campagne, la richesse de la langue bretonne et le cri de la chouette !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T16:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine