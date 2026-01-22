P’tite Scène – Battements d’Afrique – Voyage dans les danses, les percussions et le chant d’Afrique de l’ouest Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 25 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

Un spectacle inspiré des arts traditionnels d’Afrique de l’ouest (Mali, Guinée, Côte d’Ivoire,…), berceau de nombreux courants musicaux et chorégraphiques, où danses, percussions, et chan

Les danses oscillent entre vivacité et douceur, épousent les rythmes servis par les djembés et doumdoums pendant que les voix s’élèvent au gré des notes de balafon.

Avec Le collectif Le Son Mat (Association Bagolo Fô).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



