P’tite Scène – Battements d’Afrique – Voyage dans les danses, les percussions et le chant d’Afrique de l’ouest, Auditorium des Champs Libres, Rennes

P’tite Scène – Battements d’Afrique – Voyage dans les danses, les percussions et le chant d’Afrique de l’ouest Mercredi 25 février, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Les danses oscillent entre vivacité et douceur, épousent les rythmes servis par les djembés et doumdoums pendant que les voix s’élèvent au gré des notes de balafon.

Avec Le collectif Le Son Mat (Association Bagolo Fô).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

