P’tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel Vains
P’tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel Vains jeudi 5 mars 2026.
P’tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel
1 route du Grouin du Sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 15:15:00
Date(s) :
2026-03-05
La p’tite visite de l’écomusée (45 min) est l’occasion pour les petits comme pour les grands de découvrir en famille une thématique de la baie du Mont Saint-Michel ! .
1 route du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06
English : P’tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement P’tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel Vains a été mis à jour le 2025-11-13 par Réseau Sites et Musées