P’tites Bobines à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 22 octobre 2025.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

2025-10-22

Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Screenings for toddlers under 6, on the big screen.

German :

Vorführungen für Kleinkinder unter 6 Jahren auf Großleinwand.

Italiano :

Proiezioni per bambini sotto i 6 anni, su grande schermo.

Espanol :

Proyecciones para niños menores de 6 años, en pantalla grande.

