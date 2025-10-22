P’tites Bobines à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 11:00:00
Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Screenings for toddlers under 6, on the big screen.
Vorführungen für Kleinkinder unter 6 Jahren auf Großleinwand.
Proiezioni per bambini sotto i 6 anni, su grande schermo.
Proyecciones para niños menores de 6 años, en pantalla grande.
L’événement P’tites Bobines à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération