P’tites bobines Saumur

P’tites bobines

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11 16:10:00

2026-02-11

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent des deux jeunes réalisatrices sud coréennes, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses.

Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Mercredi 11 février 2026 de 15h30 à 16h10. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

A collection of 6 poetic, sensitive animated films in which the talent of two young South Korean directors unveils a world of warm, pastel colors.

