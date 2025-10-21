P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE Aniane

Comment transformer une simple photographie en une création pleine de poésie et de surprises ?

Viens découvrir une technique amusante pour transférer des images sur différents supports et laisse parler ton imagination pour leur donner un effet original et artistique.

Pendant cet atelier, tu pourras

Choisir tes images préférées (photos ou illustrations) ;

Apprendre à les transférer sur du papier épais, du bois, ou même du tissu ;

Créer une œuvre unique en laissant apparaître les textures et les couleurs d’une façon magique.

En partenariat avec ISO photo.

Réservation via le site internet. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

How do you transform a simple photograph into a creation full of poetry and surprises?

Come and discover a fun technique for transferring images onto different media, and let your imagination run wild to give them an original, artistic effect.

German :

Wie verwandelt man eine einfache Fotografie in eine Kreation voller Poesie und Überraschungen?

Komm und lerne eine lustige Technik kennen, mit der du Bilder auf verschiedene Medien übertragen kannst, und lass deiner Fantasie freien Lauf, um ihnen einen originellen und künstlerischen Effekt zu verleihen.

Italiano :

Come si fa a trasformare una semplice fotografia in una creazione piena di poesia e di sorprese?

Venite a scoprire una tecnica divertente per trasferire le immagini su diversi supporti e lasciate che la vostra immaginazione si scateni per dare loro un effetto artistico originale.

Espanol :

¿Cómo se transforma una simple fotografía en una creación llena de poesía y sorpresas?

Ven a descubrir una divertida técnica para transferir imágenes a distintos soportes y deja volar tu imaginación para darles un efecto artístico y original.

