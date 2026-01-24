P’tites gribouilles Terre d’estuaire Cordemais

P’tites gribouilles

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-17 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-04

Les vacances à Terre d’Estuaire

Repars avec ton carnet personnalisé et deviens un·e jeune naturaliste en herbe ! Lors de tes balades, tu pourras ainsi noter, dessiner et conserver toutes tes observations.

Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement P’tites gribouilles Cordemais a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon