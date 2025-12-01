P’tites histoires +3ans

Les Bordes Loiret

Début : Mercredi 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

Lectures lumineuses de Noel, et atelier étoiles.

De 3 à 10ans Sur inscription.

– par les Médiathèques du Val de Sully – .

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

English :

