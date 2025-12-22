P’tites histoires + de 3 ans

Saint-Père-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 11:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Lectures d’histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans

– Sur inscription par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .

Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement P’tites histoires + de 3 ans Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE