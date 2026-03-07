P’tites histoires + de 3 ans séance de contes à la bibliothèque de Viglain Viglain
P’tites histoires + de 3 ans séance de contes à la bibliothèque de Viglain Viglain vendredi 24 avril 2026.
P’tites histoires + de 3 ans séance de contes à la bibliothèque de Viglain
Viglain Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 11:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Lectures de contes et atelier philo
Sur inscription
– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .
Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement P’tites histoires + de 3 ans séance de contes à la bibliothèque de Viglain Viglain a été mis à jour le 2026-03-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE