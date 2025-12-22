P’tites histoires Lectures printanières et atelier sur les coccinelles Saint-Père-sur-Loire
P’tites histoires Lectures printanières et atelier sur les coccinelles Saint-Père-sur-Loire mardi 14 avril 2026.
P’tites histoires Lectures printanières et atelier sur les coccinelles
Saint-Père-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
– par les Médiathèques du Val de Sully
Lecture à voix haute Lectures printanières et atelier sur les coccinelles
De 3 à 10 ans sur inscription .
Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement P’tites histoires Lectures printanières et atelier sur les coccinelles Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE