P’tites histoires pour p’tites z’oreilles – place Gramont Hagetmau, 16 mai 2025 10:30, Hagetmau.

Landes

Tarif :

Gratuit

Début : 2025-05-16 10:30:00

Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci, on naviguera sur les flots !!

0- 3 ans | Sur inscription

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

A special time to share with your little ones, listening to little stories and nursery rhymes. This month, we’ll be sailing the waves!

0- 3 years | Registration required

German : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Ein besonderer Moment, den Sie mit Ihren Kleinen teilen können, indem Sie kleine Geschichten und Reime hören. In diesem Monat werden wir auf den Wellen segeln!

0-3 Jahre | Auf Anmeldung

Italiano :

Un momento speciale da condividere con i vostri piccoli, ascoltando piccole storie e filastrocche. Questo mese navigheremo tra le onde!

0- 3 anni | Iscrizione obbligatoria

Espanol : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Un momento especial para compartir con los más pequeños, escuchando pequeños cuentos y canciones infantiles. Este mes, ¡navegaremos las olas!

0- 3 años | Inscripción obligatoria

