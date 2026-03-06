P’tites histoires pour p’tites z’oreilles place Gramont Hagetmau
Gratuit
Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci, p’tites histoires et des p’tites comptines !!
3 6 ans | Sur inscription
place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles
A special time to share with your little ones, listening to p?tites histoires and p?tites comptines. This month, little stories and little rhymes!
3 6 years | Registration required
