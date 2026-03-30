P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Hagetmau
P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Hagetmau jeudi 16 avril 2026.
P’tites histoires pour p’tites z’oreilles
4 Place Gramont Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Profitez des vacances de Pâques et venez passer un moment de détente en famille à la médiathèque.
De 3 à 6 ans. Sur réservation.
Profitez des vacances de Pâques et venez passer un moment de détente en famille à la médiathèque.
De 3 à 6 ans. Sur réservation. .
4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr
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English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles
Take advantage of the Easter vacations and spend some relaxing family time at the mediatheque.
Ages 3 to 6. Reservations required.
L’événement P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse
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