P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

4 Place Gramont Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Profitez des vacances de Pâques et venez passer un moment de détente en famille à la médiathèque.

De 3 à 6 ans. Sur réservation.

Profitez des vacances de Pâques et venez passer un moment de détente en famille à la médiathèque.

De 3 à 6 ans. Sur réservation. .

4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr

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English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Take advantage of the Easter vacations and spend some relaxing family time at the mediatheque.

Ages 3 to 6. Reservations required.

L’événement P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse