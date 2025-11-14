P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Médiathèque de Montaut Montaut

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci, p’tites histoires et des p’tites comptines !!

0- 3 ans | Sur inscription .

English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

A special time to share with your little ones, listening to p?tites histoires and p?tites comptines. This month, little stories and little rhymes!

0- 3 years | Registration required

German : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Ein besonderer Moment, den Sie mit Ihren Kleinen teilen können, indem Sie kleine Geschichten und kleine Reime hören. Diesen Monat gibt es kleine Geschichten und kleine Reime!

0-3 Jahre | Auf Anmeldung

Italiano :

Un momento speciale da condividere con i vostri piccoli, ascoltando piccole storie e piccole filastrocche. Questo mese, piccole storie e piccole filastrocche!

0 3 anni | Iscrizione obbligatoria

Espanol : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Un momento especial para compartir con los más pequeños, escuchando pequeños cuentos y pequeñas rimas. Este mes, ¡pequeños cuentos y pequeñas rimas!

0- 3 años | Inscripción obligatoria

