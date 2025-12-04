P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

Médiathèque de Saint-Sever 15 av. de l’Océan (ZI de Péré) Saint-Sever Landes

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci, p’tites histoires et des p’tites comptines !!

0- 3 ans | Sur inscription

English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

A special time to share with your little ones, listening to p?tites histoires and p?tites comptines. This month, little stories and little rhymes!

0- 3 years | Registration required

