P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

Médiathèque de Saint-Sever 15 av. de l’Océan (ZI de Péré) Saint-Sever Landes
Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci, p’tites histoires et des p’tites comptines !!
0- 3 ans | Sur inscription
Médiathèque de Saint-Sever 15 av. de l’Océan (ZI de Péré) Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English : P’tites histoires pour p’tites z’oreilles
A special time to share with your little ones, listening to p?tites histoires and p?tites comptines. This month, little stories and little rhymes!
0- 3 years | Registration required
