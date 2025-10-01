P’tites histoires Saint-Benoît-sur-Loire

P’tites histoires Saint-Benoît-sur-Loire mercredi 1 octobre 2025.

P’tites histoires

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Lectures d’albums coup de cœur pour les 3 à 10 ans

– par les Médiathèques du Val de Sully – .

Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement P’tites histoires Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE