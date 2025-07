P’tites mains : crée ton fanzine, ton livre d’artiste Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

P’tites mains : crée ton fanzine, ton livre d’artiste Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 10 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Le fanzine, grâce à son format accessible et peu onéreux, a longtemps permis de laisser libre cours à sa créativité. Venez créer votre propre petit livre d’artiste, sur le thème de votre choix !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35