P’tites mains : découvrir l’univers d’Adrien Parlange Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 21 janvier, 15h00

Un atelier construction de mobiles et de guirlandes d’animaux, en lien avec la venue de l’auteur-illustrateur Adrien Parlange dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Lion, oiseau, chien, souris, c’est toute une ménagerie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



