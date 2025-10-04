P’tites Oreilles Mécaniques « Heure du conte » Bibliothèque des Glacis du château Belfort

A partir de 4 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Pour les yeux et les oreilles, une séance de lecture à la découverte de l’univers des robots !

Des histoires captivantes qui feront voyager petits et grands dans un monde plein d’ingéniosité, de surprises et d’aventures mécaniques. Un moment ludique et immersif pour éveiller la curiosité des enfants.

Bibliothèque des Glacis du château 22 Avenue de la Laurencie Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384542710 https://bm.mairie-belfort.fr/

Les documents proposés au prêt, comprennent à la fois des romans (dont un fonds important de romans policiers), des bandes dessinées, des documentaires (dont beaucoup d’ouvrages pratiques), des CD, des DVD et des revues.

Les enfants de 0 à 14 ans peuvent faire leurs choix parmi les ouvrages qui leurs sont destinés : albums, romans, bandes dessinées, documentaires, CD, DVD, et revues.

Un poste de consultation internet est accessible, après inscription auprès du personnel, pour les personnes abonnées à la bibliothèque.

Le service propose des visites de groupes dans le cadre scolaire ou pour tout public.

Bibliothèques de la Ville de Belfort