Haute-Vienne

Début : 2025-06-15

fin : 2025-09-15

2025-06-15

Les P’tites Vadrouilles, c’est un programme de rencontres authentiques au cœur des Monts du Limousin. Suivez les pas de nos Greeters et découvrez l’histoire des villages à travers anecdotes et récits passionnés. Poussez la porte des ateliers d’artisans et de producteurs, échangez, observez leur savoir-faire et dégustez des produits locaux. Participez à des ateliers créatifs pour réaliser votre propre bijou ou offrez-vous un moment de bien-être dans un cadre apaisant, la tête dans les étoiles. Explorez aussi des lieux d’exception comme des châteaux et demeures historiques, ouverts avec simplicité par des propriétaires fiers de leur territoire. Chaque rencontre est une parenthèse unique entre nature, culture et émotions. Choisissez vos envies et réservez votre vadrouille ! Un accueil chaleureux vous attend à chaque étape. .

Communauté de communes ELAN 13 Rue Gay-Lussac

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

