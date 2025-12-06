P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier Médiathèque Porte Plum’ Plumergat samedi 6 décembre 2025.
P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez fabriquer de jolies boules de Noël en papier pour apporter de la couleurs à vos fêtes de fin d’année !
Sur inscription .
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier Plumergat a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon