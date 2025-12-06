P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

P’tits ateliers créatifs Les boules de Noël en papier

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Venez fabriquer de jolies boules de Noël en papier pour apporter de la couleurs à vos fêtes de fin d’année !

Sur inscription .

+33 2 97 87 08 81

