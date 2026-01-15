P’tits bricolages

180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Grâce aux idées trouvées dans les livres qui constituent le fonds documentaire, les bibliothécaires et le Centre social vous proposent un moment où chacun pourra laisser libre cours à sa créativité et préparer de belles décorations.

En partenariat avec la ludothèque du Centre social et culturel intercommunal Roland Charrier (Montreuil-Bellay).

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 25 février 2026 de 15h à 16h. .

180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thanks to the ideas found in the books that make up the library’s collection, the librarians and the Centre Social are offering you a chance to give free rein to your creativity and prepare some beautiful decorations.

L’événement P’tits bricolages Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME