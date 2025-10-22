P’tits joueurs Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

P’tits joueurs Ludo Bibliothèque Ondres Ondres mercredi 22 octobre 2025.

P’tits joueurs

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Venez passer un bon moment avec votre enfant, entourés des bibliothécaires, et découvrez ensemble une sélection de jeux adaptés aux tout-petits. Vous aurez l’occasion d’explorer quatre jeux différents, chacun pensés pour amuser et éveiller la curiosité des plus jeunes.

Enfants de 5 à 8 ans.

RDV de 10h30 à 12h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

English : P’tits joueurs

German : P’tits joueurs

Italiano :

Espanol : P’tits joueurs

L’événement P’tits joueurs Ondres a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Seignanx