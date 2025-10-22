P’tits joueurs Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Venez passer un bon moment avec votre enfant, entourés des bibliothécaires, et découvrez ensemble une sélection de jeux adaptés aux tout-petits. Vous aurez l’occasion d’explorer quatre jeux différents, chacun pensés pour amuser et éveiller la curiosité des plus jeunes.
Enfants de 5 à 8 ans.
RDV de 10h30 à 12h. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
