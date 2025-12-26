P’tits joueurs, Ludo bibliotheque Ondres Ondres

P’tits joueurs

Ludo bibliotheque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Accompagnés des bibliothécaires, les jeunes joueurs pourront explorer une sélection de jeux adaptés à leur âge, développer leur imagination, apprendre à coopérer et surtout… s’amuser.

Réservé aux enfants de 5 à 8 ans, sur inscription.

RDV à 10h30 (durée 1h). .

Ludo bibliotheque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

