P’tits lecteurs Château-Renard
P’tits lecteurs Château-Renard mercredi 4 mars 2026.
P’tits lecteurs
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 16:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
Join us for a magical moment, where stories come to life through colorful illustrations and captivating narratives!
