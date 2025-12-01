P’tits pros des cîmes Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse

P’tits pros des cîmes

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-04 15:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2026-02-07

Découvrir les rouages d’un télésiège. Les coulisses des pistes sont souvent plutôt réservées aux adultes. La station de La Bresse-Hohneck ouvre ses portes aux jeunes dès 8 ans, et adapte ces expériences aux enfants. Ils partent à la découverte du métier d’exploitation des remontées mécaniques. Une aventure unique pour en prendre plein les yeux… et peut-être susciter des vocations ! Inscription jusqu’à la vieille (12h) à l’Office de Tourisme de La Bresse (enfants à partir de 8 ans, obligatoirement accompagnés d’un parent ou adulte responsable). Places limitées. L’opération se déroule un après-midi par semaine de 14h à 15h30, départ devant les caisses des remontées mécaniques (découverte (à pied) du métier d’exploitation des remontées mécaniques avec 1 Aller/Retour au télésiège Vologne Express). RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Office de Tourisme (+33 (0)3 29 25 41 29).Enfants

0 .

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 4 79 84 37 15 station.labresse@labellemontagne.com

English :

Discover the inner workings of a chairlift. Behind the scenes on the slopes are often reserved for adults. The resort of La Bresse-Hohneck opens its doors to young people aged 8 and over, and adapts these experiences to children. They can discover the job of a ski lift operator. It’s a unique adventure that’s sure to amaze? and maybe even inspire vocations! Registration until 12pm at the La Bresse Tourist Office (children aged 8 and over must be accompanied by a parent or responsible adult). Places are limited. The operation takes place one afternoon a week from 2pm to 3:30pm, departing from in front of the ski lift ticket offices (discovery (on foot) of the ski lift operating business with 1 return ticket to the Vologne Express chairlift). ADDITIONAL INFORMATION: Tourist Office (+33 (0)3 29 25 41 29).

L’événement P’tits pros des cîmes La Bresse a été mis à jour le 2025-12-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES