Pub An Sibin: Le 4ème anniversaire Spézet

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le Pub An Sibin à Spézet vous propose Bathtub Review: l’annif’4 le samedi 06 décembre à 20h00.
Venez fêter les 4 années du Pub!
> Adeline Haudiquet chant
> Doniphan Laporte chant et guitare
> Jack Titley chant et mandoline .
Pub An Sibin Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 55 47 37 37
