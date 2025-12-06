Pub An Sibin: Le 4ème anniversaire Spézet

Pub An Sibin: Le 4ème anniversaire

Début : 2025-12-06 20:00:00

Le Pub An Sibin à Spézet vous propose Bathtub Review: l’annif’4 le samedi 06 décembre à 20h00.

Venez fêter les 4 années du Pub!

> Adeline Haudiquet chant

> Doniphan Laporte chant et guitare

> Jack Titley chant et mandoline .

Pub An Sibin Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 55 47 37 37

