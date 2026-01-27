Pub Irlandais Saint Patrick Biozat
Pub Irlandais Saint Patrick Biozat samedi 14 mars 2026.
Pub Irlandais Saint Patrick
Salle des Fêtes Biozat Allier
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Fêtons la Saint-Patrick ! Musique live avec La Session Irlandaise et Kitchen Session, petite restauration et ambiance conviviale. En famille ou entre amis, sortez vos habits verts et venez célébrer l’Irlande en Auvergne.
Salle des Fêtes Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 cdf.biozat@gmail.com
English :
Let’s celebrate St. Patrick’s Day! Live music with La Session Irlandaise and Kitchen Session, snacks and a friendly atmosphere. With family or friends, get out your green clothes and come celebrate Ireland in Auvergne.
L’événement Pub Irlandais Saint Patrick Biozat a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule