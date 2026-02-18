PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet Ars

PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet

1 chemin de Bonbonnet Ars Charente

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

1 chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com

English Pub Quiz Night Free entry! Tour at 7 PM, quiz at 8 PM, welcome G&T, prizes & food truck. Fun cocktails, culture & friendly competition at Château de Bonbonnet. Book your spot!

