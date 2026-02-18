PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet Ars
PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet Ars jeudi 26 mars 2026.
PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet
1 chemin de Bonbonnet Ars Charente
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
2026-03-26
1 chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com
English : PUB QUIZ English edition Château de Bonbonnet
English Pub Quiz Night Free entry! Tour at 7 PM, quiz at 8 PM, welcome G&T, prizes & food truck. Fun cocktails, culture & friendly competition at Château de Bonbonnet. Book your spot!
