PUB QUIZ SPÉCIAL IA Pouzolles
PUB QUIZ SPÉCIAL IA Pouzolles dimanche 29 mars 2026.
PUB QUIZ SPÉCIAL IA
1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Pour le dernier quiz bilingue français-anglais de la 5ème édition, on va utiliser l’intelligence artificielle, à 16h au Café des Allées.
Participation gratuite !
Le Quiz IA débutera à 16h00. Le quiz dure 1h30 avec une pause de 15 minutes.
Équipe gagnante partira avec une bouteille de Vin locale.
Équipe perdante partira avec une cuillère en bois.
.
1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the last bilingual French-English quiz of the 5th edition, we’ll be using artificial intelligence, at 4pm at the Café des Allées.
Participation: free!
The AI Quiz starts at 4pm. The quiz lasts 1h30 with a 15-minute break.
Winning team will leave with a bottle of local wine.
The losing team will take home a wooden spoon.
L’événement PUB QUIZ SPÉCIAL IA Pouzolles a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Pouzolles (Hérault)
- BOOKAHOLIC Pouzolles 5 avril 2026
- CHASSE AUX OEUFS À POUZOLLES Pouzolles 6 avril 2026
- CARNAVAL À POUZOLLES Pouzolles 11 avril 2026
- MUSIC LIVE CONCERT Pouzolles 18 avril 2026
- JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE Pouzolles 23 avril 2026