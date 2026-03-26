PUB QUIZ SPÉCIAL IA

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pour le dernier quiz bilingue français-anglais de la 5ème édition, on va utiliser l’intelligence artificielle, à 16h au Café des Allées.

Participation gratuite !

Le Quiz IA débutera à 16h00. Le quiz dure 1h30 avec une pause de 15 minutes.

Équipe gagnante partira avec une bouteille de Vin locale.

Équipe perdante partira avec une cuillère en bois.

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1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17

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English :

For the last bilingual French-English quiz of the 5th edition, we’ll be using artificial intelligence, at 4pm at the Café des Allées.

Participation: free!

The AI Quiz starts at 4pm. The quiz lasts 1h30 with a 15-minute break.

Winning team will leave with a bottle of local wine.

The losing team will take home a wooden spoon.

L’événement PUB QUIZ SPÉCIAL IA Pouzolles a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT AVANT-MONTS