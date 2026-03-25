Publess Quiz Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Publess Quiz

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 Rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Notre PUBLESS QUIZ revient pour une édition spéciale 1er avril !

Notre PUBLESS QUIZ revient pour une édition spéciale 1er avril !

Bar sur place

Questions posées en anglais .

Artless Gallery & English Bookstore 1 Rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 84 37 02 contact@artlessgallery.com

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English :

Our PUBLESS QUIZ returns for a special April Fools’ edition!

L’événement Publess Quiz Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille