Public Chéri Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

Public Chéri Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie mardi 5 août 2025.

Public Chéri

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Martine débarque à Montmartre, guitare en bandoulière, pour un solo qui dérape joyeusement.

Entre doutes existentiels, rencontres déroutantes et détours imprévisibles, elle cherche sa voix… musicale et intérieure.

Martine débarque à Montmartre, guitare en bandoulière, pour un solo qui dérape joyeusement.

Entre doutes existentiels, rencontres déroutantes et détours imprévisibles, elle cherche sa voix… musicale et intérieure.

De La Vie en rose à Djadja en passant par Itsi bitsi petit bikini , Martine explose, euh pardon, Martine explore un large répertoire dans sa quête d’émancipation. Les reprises musicales, interrompues par les confidences désopilantes, laissent la place à des numéros burlesques où elle déploie son univers à la fois tendre et complètement déjanté. .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 61 10 68

English : Public Chéri

Martine arrives in Montmartre, guitar slung over her shoulder, for a solo that goes off the rails with gusto.

Between existential doubts, puzzling encounters and unpredictable detours, she searches for her voice? both musical and inner.

German :

Martine kommt mit einer Gitarre auf der Schulter nach Montmartre, um ein Solo zu spielen, das fröhlich vor sich hin driftet.

Zwischen existenziellen Zweifeln, verwirrenden Begegnungen und unvorhersehbaren Umwegen sucht sie ihre Stimme… musikalisch und innerlich.

Italiano :

Martine arriva a Montmartre, con la chitarra in spalla, per un’esibizione da solista che va a ruba.

Tra dubbi esistenziali, incontri sconcertanti e deviazioni imprevedibili, cerca la sua voce, musicale e interiore.

Espanol : Public Chéri

Martine llega a Montmartre con la guitarra al hombro para una actuación en solitario que se le va de las manos.

Entre dudas existenciales, encuentros desconcertantes y desvíos imprevisibles, busca su voz… musical e interior.

L’événement Public Chéri Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-07-30 par Isle-Auvézère