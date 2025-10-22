Public Circuit • Fiasko Leitmotiv SUPERSONIC Paris

PUBLIC CIRCUIT (22h00)

(Electronic post punk – New York, US)

Si la musique électronique est une théologie sacrée, le groupe new-yorkais Public Circuit est l’hérétique païen qui fait avancer le genre avec une indomptable volonté de vivre. Après avoir uni leurs forces au début de l’année 2023, Ethan Biamont, Sean Holloway et Nelson Fisher sortiront leur deuxième album Modern Church le 12 septembre via à La Carte Records.

Sur Modern Church, le trio new-yorkais Public Circuit démonte et réassemble le post-punk avec une précision chirurgicale. Il n’y a plus de prétention au revivalisme rétro – ce qui reste est quelque chose de plus tranchant, de plus sombre et qui leur est entièrement propre. Avec un nouveau sens de la collaboration entre les trois membres, c’est un disque qui danse dans le scintillement de la lumière des bougies et de la lumière fluorescente, canalisant une pulsation austère d’instrumentation électronique angulaire et de rythmes percussifs bruts, tous baignés dans la douleur brillante de la pop sophiste, dans un son qui est à la fois un rituel et une révolution.

Après la sortie de leur premier album en 2024, le groupe a pris la route avec Lamb et a donné des concerts à guichets fermés dans 30 États, y compris dans des festivals tels que New Colossus, Hopscotch et MACROCK. Ils continueront à répandre leur évangile cet automne aux États-Unis et en Europe.

https://publiccircuit.bandcamp.com/music

https://youtu.be/GGgBCQ5QiRc?si=Wxwq7gs0_OjqmkyO

FIASKO LEITMOTIV (21h00)

(Shoegaze – Milan, ITA)

Formé à Milan en 2020, le groupe fusionne des éléments post-punk, shoegaze et électroniques pour créer un son distinctif porté par des synthés luxuriants, des guitares granuleuses et des lignes de basse pulsantes. Leur musique plonge profondément dans les thèmes du chaos, de l’existentialisme et de la désillusion moderne, créant des récits sombres et complexes qui mêlent la poésie contemporaine à un sentiment de détachement électronique.

Le premier album du groupe, Humblekids, est sorti en 2022 en collaboration avec Cold Beats Records, marquant leur entrée sur la scène musicale avec une déclaration puissante. Après la sortie de l’album, ils se sont lancés dans une tournée allemande, jouant dans les grandes villes et faisant une apparition remarquée au festival WGT.

Au milieu de l’année 2023, ils ont enchaîné avec A Noiseless Patient Spider, explorant davantage leur son. Leur dernier single, Man On the Moon, est le fruit d’une collaboration avec La Creme Records et Billboard Italia, et présente un côté raffiné mais expérimental. Actuellement, le groupe est de retour en studio pour mettre la touche finale à son prochain album.

Les 3 influences : Bar Italia, Joy Division, The Cure

https://fiaskoleitmotiv.bandcamp.com

https://youtube.com/@fiaskoleitmotiv5796

Mercredi 22 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

