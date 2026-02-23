Public/privé : et l’écologie dans tout ça ? Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 27 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Est-il possible de concilier contraintes financières et préservation de notre environnement ?

Le secteur public est de plus en plus invité à diversifier ses financements… jusqu’à impliquer des entreprises dont les impacts environnementaux et éthiques sont controversés. Avec **Clara Léonard**, économiste et co-fondatrice de l’**Institut Avant-garde**, **Pierre Dardot**, philosophe, et **Marie Pla**, membre du collectif **Nos services publics**.

**Simone, Margot et Gaïane** sont étudiantes et ambassadrices des transitions environnementales et sociales, au sein de l’Université de Rennes. Elles accompagnent et sensibilisent les étudiants aux projets liés aux transitions, tout en servant de lien entre l’université et les étudiants sur des problématiques communes. Avec cette rencontre, elles souhaitent élargir la question environnementale au-delà des murs de l’université.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



