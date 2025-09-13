Publication Studio Métallos I Casa do Povo · Carte Blanche I Parquinho Gráfico & After 8 Books La Maison des Métallos Paris

Publication Studio Métallos I Casa do Povo · Carte Blanche I Parquinho Gráfico & After 8 Books La Maison des Métallos Paris samedi 13 septembre 2025.

Atelier d’impression et d’édition éphémère, Publication Studio Métallos propose de repenser l’acte de publier par la pratique : ateliers de traduction collective, réalisation de zines bilingues, création graphique transféministe et expérimentations typographiques queer, avec la participation, entre autres, du collectif La Rage, et de Félixe Kazi-Tani (Bye Bye Binary). Une soirée poétique clôturera ce laboratoire pluriel engagé, mêlant création artistique, activisme et échanges interculturels.

→ Détails des activités sur festival-automne.com

Le projet Publication Studio Métallos naît de la collaboration entre Publication Studio Paris / After 8 Books et Publication Studio São Paulo / Parquinho Gráfico, structure installée à la Casa do Povo.

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T14:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-14T14:00:00+02:00_2025-09-14T19:00:00+02:00;2025-09-17T14:00:00+02:00_2025-09-17T19:00:00+02:00;2025-09-18T14:00:00+02:00_2025-09-18T19:00:00+02:00;2025-09-19T14:00:00+02:00_2025-09-19T19:00:00+02:00;2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T19:00:00+02:00;2025-09-21T14:00:00+02:00_2025-09-21T19:00:00+02:00;2025-09-24T14:00:00+02:00_2025-09-24T19:00:00+02:00;2025-09-25T14:00:00+02:00_2025-09-25T19:00:00+02:00;2025-09-26T14:00:00+02:00_2025-09-26T19:00:00+02:00;2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.festival-automne.com/fr/edition-2025/parquinho-grafico-after-8-studio-de-publication-i-la-cour +33153451717 billetterie@festival-automne.com https://www.facebook.com/festivalautomne/ https://www.facebook.com/festivalautomne/