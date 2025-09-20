Puce à l’oreille Maison Baschet Gagny

Puce à l’oreille Maison Baschet Gagny samedi 20 septembre 2025.

Puce à l’oreille Samedi 20 septembre, 16h00 Maison Baschet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

CONFÉRENCE ÉCOUTE « JOSÉPHINE BAKER » UNE ARTISTE DEVANT L’HISTOIRE

Première artiste de scène à faire son entrée au Panthéon en 2021, Joséphine Baker a incarné par ses engagements, un certain esprit français, celui des Lumières et de l’universalisme républicain. Après avoir esquissé son portrait musical, nous l’envisagerons comme un modèle influent dans l’histoire de la chanson, à la fois pour son talent et pour ses combats.

Par Régis Aubert, Médiateur culturel de la Ville de Gagny

Dans le cadre du jumelage culturel de la Ville avec le Panthéon.

Maison Baschet 29 rue Contant 93220 Gagny Gagny 93220 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 01 42 97 http://www.ville-gagny.fr Après avoir connu ses heures de gloire à la brillante époque de René Baschet, directeur de la revue illustrée la plus célèbre et la plus belle de son temps, « L’Illustration », la Maison vit de longues années de solitude. Après son acquisition par la Ville, sa restauration a été achevée en 2000. C’est la première maison à colombages d’Île-de-France RER E station Gagny

CONFÉRENCE ÉCOUTE « JOSÉPHINE BAKER » UNE ARTISTE DEVANT L’HISTOIRE

© Service de communication – Ville de Gagny