Puce de Couturières & Loisirs Créatifs Domino Saint-Georges-d’Oléron

Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Venez faire votre stock pour l’hiver. 1ère édition incluant la couture et les loisirs créatifs ! Entrée libre Ouvert à tous

Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 24 63

Come and stock up for winter. 1st edition including sewing and creative hobbies! Free admission Open to all

Kommen Sie und decken Sie sich für den Winter ein. 1. Ausgabe inklusive Nähen und kreativem Hobby! Freier Eintritt Offen für alle

Venite a fare scorta per l’inverno. prima edizione con cucito e hobby creativi! Ingresso libero Aperto a tutti

Venga a aprovisionarse para el invierno. ¡1ª edición que incluye costura y pasatiempos creativos! Entrada libre Abierto a todos

