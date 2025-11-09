Puce de Couturières & Loisirs Créatifs Domino Saint-Georges-d’Oléron
Puce de Couturières & Loisirs Créatifs Domino Saint-Georges-d’Oléron dimanche 9 novembre 2025.
Puce de Couturières & Loisirs Créatifs
Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 EUR
la table (fournie)
Date et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Venez faire votre stock pour l’hiver. 1ère édition incluant la couture et les loisirs créatifs ! Entrée libre Ouvert à tous
Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 24 63
English : Puce de Couturières & Loisirs Créatifs
Come and stock up for winter. 1st edition including sewing and creative hobbies! Free admission Open to all
German : Floh von Couturières & Loisirs Créatifs (Näherinnen & Kreative Hobbys)
Kommen Sie und decken Sie sich für den Winter ein. 1. Ausgabe inklusive Nähen und kreativem Hobby! Freier Eintritt Offen für alle
Italiano :
Venite a fare scorta per l’inverno. prima edizione con cucito e hobby creativi! Ingresso libero Aperto a tutti
Espanol : Puce de Couturières & Loisirs Créatifs
Venga a aprovisionarse para el invierno. ¡1ª edición que incluye costura y pasatiempos creativos! Entrada libre Abierto a todos
L’événement Puce de Couturières & Loisirs Créatifs Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes