Puce des couturières et loisirs créatifs Maison de Pays Nyons

Puce des couturières et loisirs créatifs

Maison de Pays 128 Prom. de la Digue, 26110 Nyons Nyons Drôme

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

1ère puces des couturières organisées par le comité des fêtes de Nyons

Maison de Pays 128 Prom. de la Digue, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

1st Puces des couturières organized by the Nyons Festival Committee

German :

1ère puces des couturières (Flohmarkt der Näherinnen), organisiert vom Festkomitee von Nyons

Italiano :

1° mercatino dell’usato delle sartorie organizzato dal comitato del festival di Nyons

Espanol :

1er mercadillo de modistas organizado por el comité de fiestas de Nyons

