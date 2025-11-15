Puce des couturières et loisirs créatifs Maison de Pays Nyons
Puce des couturières et loisirs créatifs Maison de Pays Nyons samedi 15 novembre 2025.
Puce des couturières et loisirs créatifs
Maison de Pays 128 Prom. de la Digue, 26110 Nyons
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
1ère puces des couturières organisées par le comité des fêtes de Nyons
Maison de Pays 128 Prom. de la Digue, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
English :
1st Puces des couturières organized by the Nyons Festival Committee
German :
1ère puces des couturières (Flohmarkt der Näherinnen), organisiert vom Festkomitee von Nyons
Italiano :
1° mercatino dell’usato delle sartorie organizzato dal comitato del festival di Nyons
Espanol :
1er mercadillo de modistas organizado por el comité de fiestas de Nyons
