PUCE DES COUTURIÈRES SALLE DES FÊTES Grenade

PUCE DES COUTURIÈRES

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Avis à toutes les passionnées de couture, de tricot, de broderie et de loisirs créatifs ! Les Puces des Couturières reviennent à Grenade le mardi 11 novembre 2025, à la salle des fêtes, pour une journée placée sous le signe du fil, du tissu et de la créativité.

De 9h à 17h30, venez chiner, échanger, trouver de bonnes affaires et faire le plein d’inspiration. Entre tissus colorés, boutons vintage, rubans, perles, pelotes de laine, magazines et accessoires de couture, c’est le rendez-vous idéal pour les amateurs de travaux manuels et les esprits créatifs.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Les exposants particuliers peuvent réserver leur table (1,20 m à 6 €) pour vendre leur matériel ou donner une seconde vie à leurs trésors de couture. Un moment convivial à partager entre passionnés, dans une ambiance chaleureuse et pleine de créativité ! 0 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie pujos_7@hotmail.fr

English :

Calling all sewing, knitting, embroidery and hobby enthusiasts! The Puces des Couturières return to Grenade on Tuesday, November 11, 2025, at the salle des fêtes, for a day dedicated to thread, fabric and creativity.

German :

Hinweis an alle Näh-, Strick-, Stick- und Hobbybegeisterten! Der Flohmarkt der Näherinnen kehrt am Dienstag, den 11. November 2025, nach Grenada zurück und findet im Festsaal statt. Der Tag steht ganz im Zeichen von Garn, Stoff und Kreativität.

Italiano :

Appello a tutti gli appassionati di cucito, maglia, ricamo e hobby creativi! Le Puces des Couturières tornano a Grenade martedì 11 novembre 2025, presso la Salle des Fêtes, per una giornata dedicata al filo, al tessuto e alla creatività.

Espanol :

¡Llamamiento a todos los aficionados a la costura, el punto, el bordado y los pasatiempos creativos! Las Puces des Couturières vuelven a Granada el martes 11 de noviembre de 2025, en la Salle des Fêtes, para una jornada dedicada a los hilos, los tejidos y la creatividad.

