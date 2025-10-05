PUCE des couturières La Vôge-les-Bains
PUCE des couturières La Vôge-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.
PUCE des couturières
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Puce des couturières organisées par la MJC de Bains les Bains
Petite restauration sur placeTout public
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 20 16
English :
Puce des couturières organized by the MJC of Bains les Bains
Snacks on site
German :
Puce des couturières organisiert von der MJC von Bains les Bains
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Italiano :
Puce des couturières organizzata dal MJC di Bains les Bains
Piccola ristorazione in loco
Espanol :
Puce des couturières organizado por el MJC de Bains les Bains
Pequeño catering in situ
L’événement PUCE des couturières La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-15 par OT EPINAL ET SA REGION