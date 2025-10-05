PUCE des couturières La Vôge-les-Bains

Puce des couturières organisées par la MJC de Bains les Bains

Petite restauration sur placeTout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 20 16

English :

Puce des couturières organized by the MJC of Bains les Bains

Snacks on site

German :

Puce des couturières organisiert von der MJC von Bains les Bains

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Italiano :

Puce des couturières organizzata dal MJC di Bains les Bains

Piccola ristorazione in loco

Espanol :

Puce des couturières organizado por el MJC de Bains les Bains

Pequeño catering in situ

