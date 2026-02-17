Puce des couturières

Salle annexe au Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez chiner et dénicher des trésors Coupons de tissus, fils, laine, aiguilles, dentelle, boutons et bien plus encore !

Buvette sur place.

.

Salle annexe au Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 87 25 69 fabienne.faure957@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come bargain hunting for fabric coupons, threads, wool, needles, lace, buttons and much more!

Refreshments on site.

L’événement Puce des couturières Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche