Puce des couturières Saint-Sorlin-en-Valloire
Puce des couturières Saint-Sorlin-en-Valloire dimanche 29 mars 2026.
Puce des couturières
Salle annexe au Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez chiner et dénicher des trésors Coupons de tissus, fils, laine, aiguilles, dentelle, boutons et bien plus encore !
Buvette sur place.
Salle annexe au Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 87 25 69 fabienne.faure957@orange.fr
English :
Come bargain hunting for fabric coupons, threads, wool, needles, lace, buttons and much more!
Refreshments on site.
L’événement Puce des couturières Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche