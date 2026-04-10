Puces place de l’Eglise Aumur

Aumur

Puces

place de l’Eglise 2 rue du 8 mai Aumur Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

L’association ASA d’AUMUR propose le 14 Mai 2026 un marché aux puces .

place de l’Eglise 2 rue du 8 mai Aumur 39410 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 70 10 23

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English : Puces

L’événement Puces Aumur a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE