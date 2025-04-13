Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin
Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin dimanche 9 novembre 2025.
Puces Bourgogne du Sud
Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-09
fin : 2026-02-08
2025-11-09 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-08
Brocante, vide-grenier mensuel à Montchanin, organisé pas Les Puces Bourgogne du Sud.
Le 2e dimanche de chaque mois (sauf en août).
Installation exposants de 5h à 7h, sans réservation.
Pas de neuf, ni d’alimentaire.
Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 04 11 92
