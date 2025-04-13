Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin

Puces Bourgogne du Sud

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09

fin : 2026-02-08

2025-11-09 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-08

Brocante, vide-grenier mensuel à Montchanin, organisé pas Les Puces Bourgogne du Sud.

Le 2e dimanche de chaque mois (sauf en août).

Installation exposants de 5h à 7h, sans réservation.

Pas de neuf, ni d’alimentaire.

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 04 11 92

