Puces Caennaises 2025 Rue Joseph Philippon Caen

Puces Caennaises 2025

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Avis aux amateurs d’old fashion, c’est l’heure de trouver la perle rare ! Au Puces Caennaises 2025 !

Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre, le Parc des Expositions de Caen accueillera une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de Normandie.

Puces Caennaises 2025 — L’art de chiner… et de déguster !

Avis aux amateurs d’old fashion, de belles trouvailles et de saveurs authentiques les Puces Caennaises reviennent !

Véritable institution en Normandie, cet événement réunit chaque année des centaines de brocanteurs et antiquaires professionnels venus partager leur passion pour les objets anciens, rares ou insolites. Du mobilier aux tableaux, en passant par le linge ancien, les verreries signées, les cartes postales ou les objets publicitaires d’époque, chacun y trouve son bonheur.

Cette année, place à une édition gourmande !

Entre deux stands de trésors vintage, offrez-vous une pause dégustation dans l’espace gourmand imaginé en partenariat avec Au Comptoir de Basile vins, bières artisanales, produits du terroir et douceurs locales raviront vos papilles.

Et pour les plus curieux, l’expert C.E.A sera présent tout le week-end pour estimer vos objets et en révéler les secrets.

Chiner est un plaisir à déguster ! .

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 99 info@caen-evenements.com

English : Puces Caennaises 2025

Old-fashion fans, it?s time to find that rare gem! At Puces Caennaises 2025!

From Friday November 21 to Sunday November 23, the Parc des Expositions de Caen will be hosting a new edition of the Puces Caennaises, one of Normandy?s biggest flea market events.

German : Puces Caennaises 2025

Old Fashion Fans aufgepasst, es ist an der Zeit, die seltene Perle zu finden! Auf dem Puces Caennaises 2025!

Von Freitag, dem 21. bis Sonntag, dem 23. November findet im Parc des Expositions in Caen eine neue Ausgabe von Puces Caennaises statt, einem der größten Flohmarkttreffen der Normandie.

Italiano :

Appassionati del vecchio stile, è il momento di trovare la gemma più rara! Alle Puces Caennaises 2025!

Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, il Parc des Expositions di Caen ospiterà una nuova edizione delle Puces Caennaises, uno dei più grandi mercatini delle pulci della Normandia.

Espanol :

Aficionados a la moda antigua, ¡es hora de encontrar esa joya rara! ¡En las Puces Caennaises 2025!

Del viernes 21 al domingo 23 de noviembre, el Parque de Exposiciones de Caen acogerá una nueva edición de los Puces Caennaises, uno de los mayores mercadillos de Normandía.

L’événement Puces Caennaises 2025 Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer