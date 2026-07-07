Informations pratiques

La Chapelle-sous-Brancion

Puces chez l’habitant

Hameau de Collonge La Chapelle-sous-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les habitants de La Chapelle-sous-Brancion vous invitent à leur vide-grenier annuel. Venez chiner dans les ruelles du hameau de Collonge ! Petite restauration (food truck pizzas et desserts) et rafraîchissements au Bar des Marronniers. Attention exposants de Collonge uniquement. .

Hameau de Collonge La Chapelle-sous-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 12 82 88 jeanine.courvoisier55@gmail.com

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English : Puces chez l’habitant

L’événement Puces chez l’habitant La Chapelle-sous-Brancion a été mis à jour le 2026-07-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II